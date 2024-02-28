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Trabzonspor kupada yarı finalist

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

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Trabzonspor kupada yarı finalist
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Rams Başakşehir ile karşılaştı.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Maça bordo mavililer hızlı başlarken gol pozisyonlarından gol çıkmadı. Rams Başakşehir de pozisyonlara giremezken ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı da Trabzonspor'un kontrolü ile devam ederken bordo mavililerin aradığı gol 57. dakikada Edin Visca ile geldi.
Maçın geri kalanında başka gol çıkmazken MKE Ankaragücü'nden sonra ikinci yarı finalist Trabzonspor oldu.
Bordo mavilerin yarı finaldeki rakibi Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçının galibi olacak.
 
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