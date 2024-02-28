Kevin de Bruyne, City'de kalıyor

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne takımında kalıyor. Belçikalı oyuncu Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne'nin Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia ediliyordu.

Belçikalı yıldız, City'deki geleceğine dair son kararını verdi. Gelen teklifleri reddeden de Bruyne takımında kalacak.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Amerikan Ulusal Ligi MLS'den gelen teklifleri de kabul etmemişti.

Kevin de Bruyne'nin Manchester ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Manchester City'nin, sene sonunda Belçikalı yıldıza yeni sözleşme teklifi ile gitmesi bekleniyor.

Kevin de Bruyne, Manchester City formasıyla 368 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 98 gol attı 165 de gol pası verdi.

