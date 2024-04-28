Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Onuachu 3 gol birden attı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Bordo mavililer ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 50, 66 ve 68. dakikalarda Paul Onuachu ve 65. dakikalarda Enis Bardhi'den geldi.

Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş kaydetti.

Son 4 maçında 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 58'e çıkardı. Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta zafer Trabzonspor'un olmuştu. Bordo mavililer, karşılaşmayı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

