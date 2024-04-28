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Alanyaspor'dan farklı tarife

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Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında Corendon Alanyaspor, küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

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Alanyaspor'dan farklı tarife
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Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında karşı karşıya geldi.
Akdeniz ekibi 2 ve 90+3. dakikalarda Oğuz Aydın, 8 ve 28. dakikalarda Nicolas Janvier, 55. dakikada Balkovec ve 67. dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyel maçı 6-0 kazandı.
Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Alanyaspor puanını 48'e çıkardı. Geçen hafta lige matematiksel olarak veda eden İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
 
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