Alanyaspor'dan farklı tarife

Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında karşı karşıya geldi.
Akdeniz ekibi 2 ve 90+3. dakikalarda Oğuz Aydın, 8 ve 28. dakikalarda Nicolas Janvier, 55. dakikada Balkovec ve 67. dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyel maçı 6-0 kazandı.
Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Alanyaspor puanını 48'e çıkardı. Geçen hafta lige matematiksel olarak veda eden İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
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