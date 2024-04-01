Trabzonspor'da büyük revizyon kapıda

Trabzonspor, şimdiden gelecek sezonu planlamaya başladı. Kadroda ciddi revizyona gidecek bordo-mavililerde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor

Trabzonspor, gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Kadroda ciddi bir revizyona gidecek olan bordo mavililer öncelikli olarak stoper, sol bek, merkez orta saha, kanat ve santrfor transferleri yapacak.

Trabzonspor'da birçok isimle de yollar ayrılacak. FilipBenkovic, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir ve Paul Onuachu'nun kira süreleri; Nicolas Pepe'nin de sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Benkovic'inopsiyonu kullanılmayacak, Mehmet Can ile ilgili nihai karar sezonun kalan bölümünde verilecek. Maliyetleri nedeniyle Pepe ve Onuachu ile yola devam edilme ihtimali de zor görünüyor.

Berat'ın bonservisini elinde bulunduran El İttifak'taki durumu, başarılı orta sahanın Trabzonspor'daki geleceği konusunda belirleyici olacak. Karadeniz ekibi, uygun koşullar oluşursa Berat'ı kadroda tutmak için hamle yapabilir.

StefanoDenswil ve JoaquinFernandez'in de ayrılığı gündemde... Denswil'in yüksek ücreti, Fernandez'in de beklentilerin altında kalması nedeniyle iki oyuncu için teklif beklenecek.

Beklentilerin altında kalan bir diğer isim ise TaxiarchisFountas... Yunan oyuncunun da sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Ayrıca kiradan dönecek Kourbelis, Teklic, Lahtimi ve Maxi Gomez de kadroda düşünülmüyor