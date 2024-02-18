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Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

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Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oldu.
Bordo mavililer, 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 43'e çıkardı. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
 
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