banner913
banner932
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
38 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
56 0
 
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
59 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
109 0
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
60 0
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
73 0
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
83 0
banner1012

Real Madrid puan kaybetti

İspanya La Liga'nın lideri Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı

banner974
Real Madrid puan kaybetti
banner971
Real Madrid, tempolu başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında Joselu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Raul de Tomas, 27. dakikada penaltıdan attığı golle Rayo Vallecano adına eşitliği sağlarken, ilk yarının da skorunu belirledi.
İkinci yarıda iki takımın gol bulma çabası sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna girdi. Real Madrid forması giyen Dani Carvajal, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sezon 5. beraberliğini yaşayan Real Madrid, 62 puanla liderliğini sürdürdü. 56 puanla ikinci sırada yer alan Girona, yarın deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.