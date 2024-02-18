Real Madrid puan kaybetti

İspanya La Liga'nın lideri Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı

Real Madrid, tempolu başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında Joselu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Raul de Tomas, 27. dakikada penaltıdan attığı golle Rayo Vallecano adına eşitliği sağlarken, ilk yarının da skorunu belirledi.

İkinci yarıda iki takımın gol bulma çabası sonuç vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna girdi. Real Madrid forması giyen Dani Carvajal, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sezon 5. beraberliğini yaşayan Real Madrid, 62 puanla liderliğini sürdürdü. 56 puanla ikinci sırada yer alan Girona, yarın deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

