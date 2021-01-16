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Trabzonspor 1 puanı 90+6'da aldı

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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Afobe'nin 90+6. dakikada attığı golle deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin, Ekuban ile 1 penaltı atışından yararlanmadığı maçı Antalyaspor, 10 kişi tamamladı

Trabzonspor 1 puanı 90+6'da aldı
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Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında konuk Trabzonspor penaltı kazandı. Ekuban'ın kullandığı penaltı atışında Fraport-TAV Antalyaspor kalecisi Boffin, gole izin vermedi. 
Ev sahibi Antalyaspor, Amilton'un 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
33. dakikada Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin son anlarında rakibine büyük baskı kuran konuk Trabzonspor, 90+6. dakikada Afobe ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 25'e; Trabzonspor ise 27'e çıkardı.
 
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