Trabzonspor 1 puanı 90+6'da aldı

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında konuk Trabzonspor penaltı kazandı. Ekuban'ın kullandığı penaltı atışında Fraport-TAV Antalyaspor kalecisi Boffin, gole izin vermedi.
Ev sahibi Antalyaspor, Amilton'un 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
33. dakikada Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin son anlarında rakibine büyük baskı kuran konuk Trabzonspor, 90+6. dakikada Afobe ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 25'e; Trabzonspor ise 27'e çıkardı.
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