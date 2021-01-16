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Mesut Özil, imza için İstanbul’a gidiyor

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Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Mesut Özil transfer için yarın akşam ya da Pazartesi İstanbul'a gelecek. Özil 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak

Mesut Özil, imza için İstanbul’a gidiyor
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Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul’a çağırdı. Özil sarı lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da Pazartesi İstanbul'a gelecek.
GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK
32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.
ÖZEL UÇAKLA GELECEK
Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut’un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken oyuncu ailesiyle bir kaç ay başka bir yerde kalacak.
 
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