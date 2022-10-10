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Trabzon'da sessiz gece

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Trabzon'da sessiz gece
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.
Mücadele, 0-0 eşitlikle noktalandı.
Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten Trabzonspor, haftayı 7. sırada kapattı.
13 puanlı Kasımpaşa ise hafta biterken 9. sırada konumlandı.
 
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