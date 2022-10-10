Trabzon'da sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.

Mücadele, 0-0 eşitlikle noktalandı.

Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten Trabzonspor, haftayı 7. sırada kapattı.

13 puanlı Kasımpaşa ise hafta biterken 9. sırada konumlandı.

