Galatasaray'da Rashica 11'e göz kırpıyor

Antrenmanlarda Kosovalı futbolcuyu kanatlarda deneyen Okan Buruk'un, oyuncusundan memnun kaldığı kaydedildi.
Kendini gösteren 26 yaşındaki oyuncunun, kanat alternatifleri arasında öne çıktığı öğrenildi. Ancak Rashica'nın sarı-kırmızılı formayı giyebilmesi için Okan Buruk'un takımdaki yerli isimlerde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Tecrübeli çalıştırıcının sol bekte Kazımcan'a şans vermesi durumunda, Rashica 11'e yerleştirilecek.
Kosovalı futbolcu, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında toplam 8 dakika sarı-kırmızılı formayı giydi.
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