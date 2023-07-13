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Hakem ve Gözlemciler Derneği Olağan Mali Genel Kurulu, 28 Temmuz’da

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Hakem ve Gözlemciler Derneği Olağan Mali Genel Kurulu, 28 Temmuz’da
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin (KTFHGD) Olağan Mali Genel Kurulu, 28 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alacak genel kurul saat 18.00’de başlayacak. Şubat ayında başkanlık görevini Niyazi Nizam’dan devralan Hakan Muhtaroğlu ve yönetimi, bu süre zarfındaki faaliyet ve mali raporu üyelerin onayına sunacak.
 
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