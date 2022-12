Topaloğlu’na 5 maç, Düzdaban’a 15 gün ceza

Aksa 1. Ligin 12. Haftasında oynanan Düzkaya – Miracle Karşıyaka karşılaşmasında Düzkaya teknik direktörü Hasan Topaloğlu ile Miracle Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban arasında yaşanan olaylar nedeniyle Toplaoğlu’na 5 maç, Düzdaban’a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, Federasyon yönetimi tarafından disipline sevk edilen Düzkaya teknik direktörü Hasan Topaloğlu ile Miracle Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban ile ilgili kararını açıkladı.

Teknik direktör Hasan Toplaoğlu 5 maç ceza alırken, Umut Düzdaban ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararları şöyle:

1) 10.12.2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda, 17766 maç numarası ile AKSA 1. Lig’de Düzkaya KOSK ile Miracle Karşıyaka ASK arasında oynanan maç sonu yaşanan olaylarla ilgili olarak Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ile Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. maddelerince yine gözlemci raporu ve Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın şikâyeti ile değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmiştir. Her iki taraf da kurulumuza gelerek kendilerini şahsen savunmuşturlar.

Öncelikle Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban özetle, Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’na maç tansiyonu içerisinde küfrettiğini, bu küfrü 44. dakikada ve/veya her hâlükârda devre arasından önce ettiğini kabul etti. Akabinde maç sonunda Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun kendisinin yanına gelerek boğazından tuttuğunu, küfrettiğini, annesi yanında olmasına rağmen annesine küfrettiğini olaylar uzamasın diye karşılık vermekten kaçındığını, araya giren kişiler ayırmaya çalışırken, Hasan Topaloğlu’nun tekme attığını, oradaki kişi ve polislerin onları ayırdığını ifade etti.

Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ise, sıfatı nedeni ile kavgaya girmediğini kendisine yapılan küfürlerin yanlış olduğunu anlatmak için Umut Düzdaban’ın yanına gittiğini söyledikten sonra Kurulumuza kendisine yönelik yapılan küfürlerin kaydı olduğunu iddia ettiği kayıtları dinletmiş ve akabinde uygulamalı olarak Umut Düzdaban’ı nasıl ve neresinden tuttuğunu göstermiştir. Bütün şahadet, gözlemci raporu, polisten alınan bilgilendirme raporu, hastaneden temin edilen kayıt tarafından detaylıca değerlendirilmiştir. Öncelikle darp fiili ile ilgili KTFF DT’da herhangi bir tefsir yer almadığından genel olarak ceza yasası içerisindeki düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Her iki tarafın şahadeti de dinlendiği zaman Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun maç sonrası Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’a giderek iki eliyle tuttuğu hususu ihtilafsızdır. Yine sahada bulunan diğer kişilerin ayırmasının akabinde, Umut Düzdaban’a yönelik olarak “Gel adamsan buradayım, şimdi gel görüşelim” dediğini gözlemci raporundan tespit eder bu yönde bulguda bulunuruz. Ceza yasası uyarınca yasal olmayan bir biçimde yapılan fiili müdahale veya eylemler darp olarak tanımlanmaktadır.

Bu noktada Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ı KTFF DT Md. 44/ 1 c. ‘yi ihlal etmesi nedeniyle 44/1 c uyarınca 3 (Üç) maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine, yine Miracle Karşıyaka A.S.K. Başkanı Umut Düzdaban’a yönelik sarf ettiği kelimeler tehdit oluşturduğundan KTFF DT md 41/1’in ihlali nedeni ile KTFF DT 41/1 c uyarınca 2 (İki) maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine yani her iki fiil için toplam 5 (Beş) maç soyunma odasında ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

Yine tüm şahadet ışığında Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın, Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’na yönelik sarf ettiği küfürler nedeni ile KTFF DT md 41/1’in ihlali nedeni ile KTFF DT md 41/1 B uyarınca 15 (On Beş) gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.