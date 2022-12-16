Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ali Öztürk (Cihangir GSK) 2 Maç
Emre Çam (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç
Ozan Yetgin (Cihangir GSK) 1 Maç
Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği) 1 Maç
Adem Uçar (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç
Arda Yıldız (Çetinkaya TSK) 1 Maç
Muhammet B. Aykut (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç
Rıdvan Aşan (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç
Michael Mahmut Çayırcı (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç
Nevzat Çayan (Binatlı YSK) 1 Maç
Murat Gertik (Düzkaya KOSK) 2 Maç
Ertu Gazi (Miracle Karşıyaka ASK) 2 Maç
Saadettin Özinançlı (M. HacıaliYılmazköy SK) 1 Maç
AnıljanJorayev (Ünimar Maraş GSK) 1 Maç
Fuat Aziz Baycanlı (İncirli SK) 2 Maç
Samet Aktürk (M. HacıaliYılmazköy SK) 2 Maç
Cengizhan Kurt (M. HacıaliYılmazköy SK) 1 Maç
Cuma Ali Güngör (M. HacıaliYılmazköy SK) 1 Maç
Hüseyin Tur (Pera L. Gençler Birliği SK) 2 Maç
Muhammet Salih Sevim (Ünimar Maraş GSK) 1 Maç
Kutlu Önal (Girne Halk Evi) 3 Maç
Kayra Gülevi (Yenierenköy TSK) 3 Maç
İbrahim Filik (Doğukent SK) 1 Maç
Erdoğan Gökbulut (BafCanbulat SK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONEL
Doğuş Civisilli (Pera L. Gençler Birliği SK) 1 Maç
Hüseyin Ataöğün (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü)
Baran Derin (Mağusa Türk Gücü)
Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği)
Mehmet Yapıcıel (Cihangir GSK)
Andaç Aşık (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)
Mustafa Karşılı (Mesarya SK)
Murat Yiğen (Dörtyol SK)
Devrim Erdoğan (Yenierenköy SK)
Mustafa Oğur (Mormenekşe GBSK)
Sertan Bulut (Pera L. Gençler Birliği SK)
Fevzican Şahin (Ünimar Maraş GSK)
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