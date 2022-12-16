Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ali Öztürk (Cihangir GSK) 2 Maç

Emre Çam (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

Ozan Yetgin (Cihangir GSK) 1 Maç

Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Adem Uçar (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

Arda Yıldız (Çetinkaya TSK) 1 Maç

Muhammet B. Aykut (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

Rıdvan Aşan (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

Michael Mahmut Çayırcı (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

Nevzat Çayan (Binatlı YSK) 1 Maç

Murat Gertik (Düzkaya KOSK) 2 Maç

Ertu Gazi (Miracle Karşıyaka ASK) 2 Maç

Saadettin Özinançlı (M. HacıaliYılmazköy SK) 1 Maç

AnıljanJorayev (Ünimar Maraş GSK) 1 Maç

Fuat Aziz Baycanlı (İncirli SK) 2 Maç

Samet Aktürk (M. HacıaliYılmazköy SK) 2 Maç

Cengizhan Kurt (M. HacıaliYılmazköy SK) 1 Maç

Cuma Ali Güngör (M. HacıaliYılmazköy SK) 1 Maç

Hüseyin Tur (Pera L. Gençler Birliği SK) 2 Maç

Muhammet Salih Sevim (Ünimar Maraş GSK) 1 Maç

Kutlu Önal (Girne Halk Evi) 3 Maç

Kayra Gülevi (Yenierenköy TSK) 3 Maç

İbrahim Filik (Doğukent SK) 1 Maç

Erdoğan Gökbulut (BafCanbulat SK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONEL

Doğuş Civisilli (Pera L. Gençler Birliği SK) 1 Maç

Hüseyin Ataöğün (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü)

Baran Derin (Mağusa Türk Gücü)

Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği)

Mehmet Yapıcıel (Cihangir GSK)

Andaç Aşık (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

Mustafa Karşılı (Mesarya SK)

Murat Yiğen (Dörtyol SK)

Devrim Erdoğan (Yenierenköy SK)

Mustafa Oğur (Mormenekşe GBSK)

Sertan Bulut (Pera L. Gençler Birliği SK)

Fevzican Şahin (Ünimar Maraş GSK)

