Topaloğlu: 40. Yılımız Kutlu Olsun

KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu, KKTFAD’nin 40. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda derneğin bugünlere gelmesinde başta kurucu üyeler ve görev alan tüm başkan ve yönetimlerin, dernek bünyesinde bulunan ve bulunmaya devam eden üyelerin, üye olmayıp da derneğe önemli katkı sağlayan herkesin emekleri olduğunu vurguladı.

Topaloğlu “Özellikle 24 Yıl başkanlığımızı yapan ve KKTFAD'ın buralara gelmesinde büyük emekleri olan Fahri Başkanımız Süleyman Göktaş'a acil şifalar dileyerek dünden bugüne tüm hocalarımızın sahibi olduğu KKTFAD'ın 40. yılını yürekten kutluyorum” dedi.

Topaloğlu, 40 yılı geride bırakan KKTFAD’ın bundan sonraki süreçte çıtanın daha da yukarıya çıkarılması için göreve geldiklerinden beridir yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de genç hocalarımıza önemli görev düştüğünü belirterek, mesajında, “KKTFAD’nin 40’ıncı yılı kutlu olsun. Nice 40 yıllara” ifadeleri kullanıldı.

Topaloğlu, örgütlenmenin başladığı yıllardan bugüne geçirdikleri sürece değinerek “KKTFAD, bugün 40’ıncı yılını doldururken geleceğe de her zaman umudunu yitirmeden şevkle bakmakta ve her geçen gün kendini daha fazla geliştirmektedir.” dedi.

Gelişen ve değişen dünyada antrenörlerimizin bilgi edinmesinde ve kendilerini yenileyerek çağa ayak uydurmalarını takdirle karşılayarak ülke gençliği ve futbolumuz için antrenörlerimizin önemimin büyük olduğu ve şu anda çok iyi duruma gelme aşamasında gelişme kaydettiğini vurguladı.

Topaloğlu, “Bu bağlamda kitleleri peşinden sürükleyen futbolda antrenörlerimizin her geçen gün daha iyi şartlarda motive olması kendini geliştirmesi için göreve geldiğimizden itibaren hep ileriye baktığımızı ve KTFF ile çok iyi ilişkiler kurarak özellikle Başkan Hasan Sertoğlu'nun destekleri ile son yıllarda kaybolan saygınlığı yeniden ayağa kaldırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

Topaloğlu 40. yılı onur ve gurur ile kutladıklarını nice 40 yıllara daha başarılı ve zirvede olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak tüm antrenörlerimize başarılı süreçlerinin devam etmesini diledi.

KKTFAD olarak ilerleyen günlerde çok güzel bir organizasyon hazırlığında olduğunu açıklayan Topaloğlu 40. Yılımızı futbol paydaşları ile kısa süre içerisinde sürprizlerle dolu bir şekilde kutlayacağız diyerek sözlerini tamamladı…