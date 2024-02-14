Fota Darts Derneği yenilgisiz lider

Kadrosunda hem genç yeteneklere hem de tecrübeli sporculara yer veren Fota Darts Derneği konuk oldukları Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nü deplasmanda 13-3 skorla geçerek ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde ilk yarıyı lider kapattı. Fota Darts Derneği Başkanı Osman Erkut, takım içindeki arkadaşlığın ve disiplinin ligin ilk yarısı itibarı ile elde ettikleri başarıda büyük rol oynadığını belirtti.
Amaçlarının genç sporcular yetiştirmenin yanı sıra süper lige de güçlü bir şekilde çıkmak olduğunu söyleyen Erkut, bu bağlamda başarılı sporcu Ergün Gülenler ile anlaşmaya vardıklarını ve ligin ikinci yarısında Ergün Gülenler’in de kadroya dahil olacağını sözlerine ekledi.
Liderin en yakın takipçisi sezonun flaş takımlarından KKTC Fenerbahçeliler Derneği ise deplasmandaGazimağusaDarts Birliği’ni 11-5 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.
Puan tablosunda üçüncü sırada bulunan GazimağusaDarts Birliği’nin puan kaybettiği haftada Ligdeki tırmanışını sürdüren VadiliDarts Derneği, konuk ettikleri Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 yenerek hanelerine altın değerinde 3 puan daha yazdırdılar ve üçüncü sırada bulunan GazimağusaDarts Derneği ile puanlarını eşitlediler. Gecede alınan diğer sonuçlar ve puan tablosu şöyle;
OzanköySporKulübü – Mesarya Darts Birliği 4-12
Gazimağusa Darts Birliği – KKTC FenerbahçelilerDerneği 5-11
AlsancakYeşilovaSporKulübü – Fota Darts Derneği 3-13
DüzovaSporKulübü – TaşkınköySporKulübü 9-7
Deniz Plaza SporDerneği – MağusaKültürDerneği 5-11
Vadili Darts Derneği – Girne Av. At. Kulübü 11-5
|KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Fota Darts Derneği
|12
|12
|0
|0
|148
|44
|104
|36
|2
|KKTC FenerbahçelilerDerneği
|12
|10
|0
|2
|126
|66
|60
|30
|3
|Gazimağusa Darts Birliği
|12
|8
|1
|3
|118
|74
|44
|25
|4
|Vadili Darts Derneği
|12
|8
|1
|3
|117
|75
|42
|25
|5
|AlsancakYeşilovaSporKulübü
|12
|8
|0
|4
|112
|80
|32
|24
|6
|Girne Av. AtıcılıkKulübü
|12
|7
|0
|5
|103
|89
|14
|21
|7
|DağyoluSporKulübü
|12
|6
|0
|6
|89
|103
|-14
|18
|8
|Mesarya Darts Birliği
|12
|5
|0
|7
|84
|108
|-24
|15
|9
|DüzovaSporKulübü
|12
|4
|0
|8
|84
|108
|-24
|12
|10
|OzanköySporKulübü
|12
|4
|0
|8
|75
|117
|-42
|12
|11
|MağusaKültürDerneği
|12
|3
|0
|9
|67
|125
|-58
|9
|12
|TaşkınköySporKulübü
|12
|1
|0
|11
|64
|128
|-64
|3
|13
|Deniz Plaza SporDerneği
|12
|1
|0
|11
|61
|131
|-70
|3