Fota Darts Derneği yenilgisiz lider

Darts Birinci Liginde Fota Darts Derneği konuk oldukları Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nü deplasmanda 13-3 skorla geçerek ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde ilk yarıyı lider kapattı

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P 1 Fota Darts Derneği 12 12 0 0 148 44 104 36 2 KKTC FenerbahçelilerDerneği 12 10 0 2 126 66 60 30 3 Gazimağusa Darts Birliği 12 8 1 3 118 74 44 25 4 Vadili Darts Derneği 12 8 1 3 117 75 42 25 5 AlsancakYeşilovaSporKulübü 12 8 0 4 112 80 32 24 6 Girne Av. AtıcılıkKulübü 12 7 0 5 103 89 14 21 7 DağyoluSporKulübü 12 6 0 6 89 103 -14 18 8 Mesarya Darts Birliği 12 5 0 7 84 108 -24 15 9 DüzovaSporKulübü 12 4 0 8 84 108 -24 12 10 OzanköySporKulübü 12 4 0 8 75 117 -42 12 11 MağusaKültürDerneği 12 3 0 9 67 125 -58 9 12 TaşkınköySporKulübü 12 1 0 11 64 128 -64 3 13 Deniz Plaza SporDerneği 12 1 0 11 61 131 -70 3

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsaldarts liglerinde geçtiğimiz akşam yapılan Birinci lig 13. Hafta karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısı tamamladı.Kadrosunda hem genç yeteneklere hem de tecrübeli sporculara yer veren Fota Darts Derneği konuk oldukları Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nü deplasmanda 13-3 skorla geçerek ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde ilk yarıyı lider kapattı. Fota Darts Derneği Başkanı Osman Erkut, takım içindeki arkadaşlığın ve disiplinin ligin ilk yarısı itibarı ile elde ettikleri başarıda büyük rol oynadığını belirtti.Amaçlarının genç sporcular yetiştirmenin yanı sıra süper lige de güçlü bir şekilde çıkmak olduğunu söyleyen Erkut, bu bağlamda başarılı sporcu Ergün Gülenler ile anlaşmaya vardıklarını ve ligin ikinci yarısında Ergün Gülenler’in de kadroya dahil olacağını sözlerine ekledi.Liderin en yakın takipçisi sezonun flaş takımlarından KKTC Fenerbahçeliler Derneği ise deplasmandaGazimağusaDarts Birliği’ni 11-5 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.Puan tablosunda üçüncü sırada bulunan GazimağusaDarts Birliği’nin puan kaybettiği haftada Ligdeki tırmanışını sürdüren VadiliDarts Derneği, konuk ettikleri Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 yenerek hanelerine altın değerinde 3 puan daha yazdırdılar ve üçüncü sırada bulunan GazimağusaDarts Derneği ile puanlarını eşitlediler. Gecede alınan diğer sonuçlar ve puan tablosu şöyle;OzanköySporKulübü – Mesarya Darts Birliği 4-12Gazimağusa Darts Birliği – KKTC FenerbahçelilerDerneği 5-11AlsancakYeşilovaSporKulübü – Fota Darts Derneği 3-13DüzovaSporKulübü – TaşkınköySporKulübü 9-7Deniz Plaza SporDerneği – MağusaKültürDerneği 5-11Vadili Darts Derneği – Girne Av. At. Kulübü 11-5