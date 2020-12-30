Tolga kalesinde güven verdi

Futbolda 2020 – 2021 sezonunun iptal edilmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi adına antrenmanlarını sürdüren ve hazırlık maçı oynayan 4 kulüpten olan Hamitköy, son hazırlık maçında Yenicami’yi 3-2 mağlup etmişti.

Yenicami karşısında Hamitköy’ün en başarılı isimlerinden biri ise genç kaleci Tolga Nergiz olmuştu. Maçı lig maçı ciddiyetinde oynayan ve sakatlanma pahasına kurtarışlar yapan Tolga, bir pozisyonda ayağına darbe alarak kötü şekilde sakatlandı.

İlk tedavisi Hamitköyfizyoterapisti Mustafa Soykurt tarafından yapılan Tolga, maça sakat sakat devam ettiği süre içerisinde kalesinde 2 gole engel olamadı. Kalesinde güven veren Tolga, maçın ilerleyen bölümlerinde ise yerini Batuhan’a bıraktı.

