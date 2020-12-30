banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
200 0
22 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
26 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
174 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
71 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
28 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
132 0
banner529
banner570

Tolga kalesinde güven verdi

banner476

banner577
Tolga kalesinde güven verdi
Futbolda 2020 – 2021 sezonunun iptal edilmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi adına antrenmanlarını sürdüren ve hazırlık maçı oynayan 4 kulüpten olan Hamitköy, son hazırlık maçında Yenicami’yi 3-2 mağlup etmişti.
Yenicami karşısında Hamitköy’ün en başarılı isimlerinden biri ise genç kaleci Tolga Nergiz olmuştu. Maçı lig maçı ciddiyetinde oynayan ve sakatlanma pahasına kurtarışlar yapan Tolga, bir pozisyonda ayağına darbe alarak kötü şekilde sakatlandı.
İlk tedavisi Hamitköyfizyoterapisti Mustafa Soykurt tarafından yapılan Tolga, maça sakat sakat devam ettiği süre içerisinde kalesinde 2 gole engel olamadı. Kalesinde güven veren Tolga, maçın ilerleyen bölümlerinde ise yerini Batuhan’a bıraktı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.