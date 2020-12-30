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Sertoğlu ve Burgul, Tekçam ile tanıştı

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Sertoğlu ve Burgul, Tekçam ile tanıştı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi üyesi Nazım Burgul, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçamile bir araya gelerek görüştüler.
Görüşmede, gençlik, futbol, futbol akademileri, Futbolcular Derneğinin durumu,fonlar ve sporun sağladığı sosyal fayda ile hizmetlerin gençliğe nasıl ulaşacağı konuları irdelendi.
 
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