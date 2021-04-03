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TOL Akademi start veriyor

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TOL Akademi start veriyor
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Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Komitesinin önerisiyle açık alanda antrenman izni vermesi sonrasında antrenmanlara başlayacak olan futbol akademileri arasına Türk Ocağı Limasol (TOL) Futbol Akademisi de katıldı.
Türk Ocağı Limasol Futbol Akademisinde antrenmanlara başlanması ile ilgili yapılan açıklamada “Sevgili genç sporcularımız ve değerli aileler Covid-19 dolayısıyla ara verdiğimiz alt yapı antrenmanlarımıza 5 Nisan pazartesi gününden itibaren başlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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