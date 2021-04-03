Avcılık Federasyonundan imza kampanyasına destek

Yeni Erenköy - Eski Liman Bölgesi'nde başlatılan çalışmalar nedeniyle Yeni Erenköy Belediyesinin başlattığı imza kampanyasına Avcılık Federasyonu,“Lütfen imza kampanyasına katkıda bulunalım!” paylaşımı ile destek belirtti

Avcılık Federasyonu, Yeni Erenköy - Eski Liman Bölgesi'nde başlatılan çalışmalar nedeniyle Yeni Erenköy Belediyesinin başlattığı imza kampanyasına destek belirti.

Akdeniz Foklarının yaşam alanını tahrip eden söz konusu çalışmayı durdurma adına Avcılık Federasyonu,“Lütfen imza kampanyasına katkıda bulunalım!” paylaşımı ile birlikte yapılan açıklamayı da yayınladı. Yapılan açıklama şöyle:

“Dünyada nadir bulunan ve nesli tükenmekte olduğu bilinen Akdeniz Foklarının hayatı, KKTC/Yeni Erenköy - Eski Liman Bölgesi'nde "ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI" olduğu bilinmesine rağmen tamamen kaderine terk edilmiş durumdadır.

Yaklaşık 1 haftadır devam eden ülkemizin tarihi değerlerinden olan Eski Liman'ın izin dışı ve yasa dışı yıkımı devam ediyor. Bölgede iş makineleri çalışıyor, ekosistemi katlediyor.

İş makineleri, hem bölgede bulunan Harnup Ambarlarına ulaşımı hem de Balıkçı Teknelerinin faaliyetlerini zora sokuyor.

Yatırımcının yasa dışı faaliyeti doğayı tahrip ediyor, balıkçıların faaliyetlerini engelliyor. Denize yapılan dolgu, mendirek ve bina yasa dışıdır. Faaliyetleri durdurulduğu hâlde yatırımcı çalışmaya devam ediyor. Peki bu durumun sorumlusu ve ilgili kurum ve bakanlık yetkilileri ne yapıyor? Eski eserler gelip tahribatı görmesine rağmen sadece görmekle yetindi!

AKDENİZ FOKLARININ YUVASI DA YOK OLUYOR!

Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foklarının yuvası da yasa dışı inşaat faaliyeti ile türün hayatını tehlikeye atıyor. Çevre Koruma Dairesi bu bölgeyi özel çevre koruma alanı listesine almasına rağmen neden sessiz kalıyor? Neden görevini yapmıyor?

Liman Dairesi durdurma yazısı emrine rağmen polis gereken önemi göstermiyor. Yetkimiz olmamasına rağmen bölge halkı olarak tarihimize ve nesli tükenmekte olan Akdeniz Foklarına sahip çıkıyoruz. Yetkisi olan yetkililerimizin de vereken önemi göstermelerini ve değerlerimize sahip çıkmalarını talep ediyoruz.

Siz de bize destek olmak için aramıza katılın lütfen. Biz sahip çıkmazsak, kimse sahip çıkmazsa; ekosistem bozulursa yine kaybeden taraf biz olacağız. Ve ne yazık ki geç kalınan önlem, kaybettiğimiz bu değerleri geri getiremeyecek.

Şimdi kampanyamızı imzalayarak destek olma vakti. Paylaş, paylaştır, değerlerine sahip çıkarak geleceğini koru.

