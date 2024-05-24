TMK finalde

Türk Maarif Koleji (TMK), Türkiye’nin Kırıkkale ilinde düzenlenen Türkiye Ortaokullararası Futsal yarı final birinciliğinde oynadığı 3. maçını da kazanarak adını finallere yazdırdı. Eriz Giritli antrenörlüğünde tarih yazmaya devam eden TMK futsal takımı Zonguldak Fatih Ortaokulu’nu 5 – 1’lik farklı skorla yendi ve 3'te 3 yaparak finale yükseldi.
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