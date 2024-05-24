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Rahmi imzayı attı

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Rahmi imzayı attı
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Geçtiğimiz sezon Lefke takımından kiralık opsiyonlu olarak Miracle Değirmenlik takımına transfer olan ardından ise Miracle Karşıyaka’ya kiralık olarak gönderilen Rahmi Çelik, yeni sezon öncesi bonservisli olarak Miracle Değirmenlik takımına transfer oldu. Dün öğlen saatlerinde Lefke yönetimi ile bir araya gelen Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Rahmi Çelik transferi ile ilgili olarak Lefke yönetimi ile anlaşma sağlayarak oyuncuya 5 yıllık imza attırdı.
 
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