Time Tech’ten, Hamitköy Akademi’ye destek

Time Tech şirketi direktörü Bora Acumsal, Hamitköy Futbol Akademisine eşofman takımı desteğinde bulundu

Hamitköy Futbol Akademisi Fırat Deniz koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürürken Time Tech şirketi direktörü Bora Acumsal akademiye eşofman takımı desteğinde bulundu.

Hamitköy Futbol Akademisi çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken, çocukların daha iyi imkânlarda çalışabilmesi için desteklerde sürerken, kulüp başkanı Evren Mannaş da desteğinden dolayı Time Tech şirketine ve direktörü Bora Acumsal’a teşekkür etti.

Evren Mannaş açıklamasında “Günümüz şartlarında sponsorlar spor için büyük önem arz eder. Kulüplersponsorlarla daha güçlü olurlar. Bu sayede sporumuz da daha ileriye gider.” ifadelerini kullandı.

Bora Acumsal ise açıklamasında “Hamitköy Futbol Akademisine verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Hamitköyün geleceğinin temellerini atan Hamitköy Futbol Akademisinin antrenör ekibini ve başkan Evren Mannaşı’ı bu güzel oluşum nedeniyle tebrik ederim.

Günümüz şartlarında spordaha fazla da önem kazandı. Hamitköy Futbol Akademisine de spora katkı koyma yolunda başarılar dilerim.”

