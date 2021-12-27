Atatürk anısına koştular

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişininanısına düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı.

Karpaz’dan Lefke’ye, Lefkoşa’dan Girne’ye, Mağusa’dan İskele’ye tüm bölgelerde düzenlenen yarışlarda ilkokul, ortaokul ve liselerden yüzlerce öğrenci Atatürk’ün anısına koştular. Koşular sonrasında dereceye giren atlet ve okullara kupa ile madalyaları verildi.

