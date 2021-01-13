Lukaku attı, Inter uzatmalarda turladı

İtalya Kupası'nda son 16 turunda Fiorentina'ya konuk olan Inter, normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten ve uzatmalara giden karşılaşmada rakibini Belçikalı forvetiLukaku'nun 119. dakikada attığı golle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

İtalya Kupası'nda son 16 Turu heyecanı yaşanıyor. Fiorentina, son 16 turu maçında Inter'i ağırladı.

ArtemioFranchi Stadı'nda oynanan mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.

Konuk İnter, 40. dakikada Vidal'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ev sahibi Fiorentina, Kouame ile 57. dakikada eşitliği yakaladı.

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten karşılaşma uzatmaya gitti. İlk uzatma devresinden gol sesi gelmedi. 119. dakikada sahneye çıkan Lukaku, İnter'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve İnter adını çeyrek finale yazdırdı

ÇEYREK FİNALDE MİLANO DERBİSİ

Çeyrek finalde İnter, Torino'yu penaltılarda geçen Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile karşılaşacak.

