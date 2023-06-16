Aziz Yıldırım'dan "güvenoyu" çağrısı

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, "Kulübümüzün geleneğinde, yaşanan büyük olumsuzlukların ardından başkanların ve yönetimlerin güvenoyu almak için genel kurula kendiliğinden gitmeleri vardır" dedi

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a genel kurul çağrısında bulundu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, kulübün 5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık yaşadığını ve bu sebeple güven tazeleme ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Koç ve yönetiminin, üstten bakan, kendinde hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen ve hayali düşmanlar arayan bir bakışa sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güvenoyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?" ifadelerini kullandı.

Koç'un "Aday çıkarsa genel kurula gideriz" ifadesine tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı "Aday çıkarsa genel kurula gideriz" ifadesine tepki gösteren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim fıtratımızda kulübü olağan genel kurula bir yıl süre varken seçim sürecine sokmak gibi hastalıklı bir düşünce olmamıştır. Kulübümüzün geleneklerinde, olağan genel kurula bir yıldan daha uzun bir süre varken, kulübü, seçim sathi mahalline sokma gibi bir gelenek 2018 yılına kadar olmamıştır. 2018 yılında yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce, bir Konya maçımıza dakikalar kala, kulübümüzü seçim sathi mahalline sokmak, 'forma-kombine almayın, maça gitmeyin' şeklinde propagandalara ön ayak olmak, çanak tutmak, bu şekilde camianın bölünmesine sebebiyet vermek Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür."

"Fenerbahçe Kulübü kimseye muhtaç değildir"

Fenerbahçe'nin, tüzüğün aradığı koşulları sağlayan yüzlerce başkan adayı çıkaracak potansiyele sahip olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz, sözü yandaşlarınız tarafından ortaya atılmış ve Fenerbahçe'de karşılığı olmayan bilinçli bir söylemdir. Ayrıca bu söylem, insanları, Ali Koç'un sadece parası için başkan seçildiği gibi yanlış bir düşünceye yöneltmektedir. Fenerbahçe Kulübü kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir. Başkanlık, yönetme becerisi ile, yüksek organizasyon yeteneği ile, mevcut kaynaklar ile yapılabilecek bir görevdir. Türk spor tarihi, paralı olmayan, yüksek yöneticilik becerisi ile büyük sportif başarılar elde etmiş başkanlar ile doludur. Rahmetli Süleyman Seba bunun en güzel örneklerinden biridir."



