T.Ersalıcı Dikmen Spor Kulübü’nün eksikleri giderilecek

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, T.Ersalıcı Dikmen Spor Kulübü Başkanı Atilla Atakanlı ve yönetim kurulunu Spor Dairesi’nde kabul etti.
“SPORA DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”
Kabulde konuşan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, ülkemizde bulunan tüm kulüplere verilen desteğin bu yıl yine devam ettiğini belirtti. Zaman zaman spor kulüpleri ile bir araya gelerek yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldığını ifade eden Hüseyin Cahitoğlu, Turgay Ersalıcı Dikmen Spor Kulübü’nün Başbakanlık’a yapmış olduğu talep doğrultusunda kulübe ait tesislerle ilgili olarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Bu vesileyle Başbakanlık Spor Dairesi olarak Turgay Ersalıcı Dikmen Spor Kulübü’ne ait tesisin eksikliklerinin giderileceğini belirten Cahitoğlu, Turgay Ersalıcı Dikmen Spor Kulübü’ne başarı diledi.
Turgay Ersalıcı Dikmen Spor Kulübü Başkanı Atilla Atakanlı ise bir konuşma yaparak, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na tesislerle ilgili olarak taleplerinin olduğunu, Cahitoğlu’nun ise bu talebi geri çevirmeyerek zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Atakanlı, bu konuda kendilerine hiç düşünmeden destek olan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na kulübü ve yöneticileri adına teşekkür etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.