Miracle Değirmenlik tam kadro çalıştı

AKSA Birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik 28 Nisan Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Geçitkale maçının hazırlıklarını devam ettiriyor. Dün Dikmen sahasında 22 kişilik oyuncu grubu ile çalışan Miracle Değirmenlik idmanını yönetim de yakından takip etti.

Özgü Bayraktar: Ligi henüz bitirmedik

Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, Geçitkale maçı öncesi yaptığı açıklamada haftalar önce şampiyon olmalarına rağmen ligin halen daha her takım gibi kendileri için de devam ettiğini söyledi. Önlerinde son 180 dakika kaldığını ve ayni ciddiyetle Geçitkale ve Maraş maçlarına hazırlanıp kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Oyuncu grubunu gerek idmanlarda gerekse maçlarda gösterdikleri özveri için kutlayan Bayraktar, kaliteli oyuncu grubu ile kalan iki karşılaşmayı da ayni ciddiyetle oynayıp sezonu noktalayacaklarını ifade etti. 22 kişilik oyuncu grubu ile Geçitkale maçının hazırlıklarını devam ettirdiklerini söyleyen Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, bu sezon adına kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.

