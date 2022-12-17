Tepede, sevinen Göçmen oldu

Aksa Süper Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gönyeli ile Göçmenköy’ün mücadelesinde kazanan deplasman takımı Göçmenköy oldu ve çok kritik bir galibiyet aldı

Stad: Gönyeli Stadı.

Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Halil Atlar

Gönyeli: Mustafa-Kahraman-Ahmet(Rıdvan)-Emre-M.Hacı-Tufan-Mehmet(Dennis)-Kadir-Halil-Osita-Kaan(Anıl)

Göçmenköy: Yusuf(Kemal)-H.Sadıklar-Mahmut-Bayram-Cemal-Reşit-Bekir(Alaeddin)-Arda(Musa-Gökhan-M.Gezer(M.İnanç)Samet

Goller: Dk.16 ve 62 Osita (Gönyeli) Dk. 5 Samet, dk. 35 Bekir, dk. 55 M.Gezer, dk.90 M.İnanç (Göçmenköy)



Aksa Süper Lig’de ilk yarının sonuna yaklaşırken Tepe’de karşı karşıya gelen Gönyeli ve Göçmenköy mücadelesini kazanan Göçmenköy puanını 12 yaparken Gönyeli 7 puanda kaldı.

5. dakikadaki Göçmenköy atağında Bayram’ın pasında topla ceza alanında buluşan Samet düzgün bir vuruşla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada skora denge geldi. Göçmenköy’den Bayram’ın hatalı pasında araya giren Osita topu filelere göndererek Gönyeli adına skoru 1-1 yaptı.

25. dakikada Göçmenköy defansının uzaklaştıramadığı topu Kadir ceza alanı içinden kötü vurdu ve topu üstten dışarı attı.

32. dakikada kullanılan kornerde Halil’in altı pas içerisindeki vuruşunda kaleci Yusuf mükemmel bir refleksle topu tokatladı. Üst direğe de vuran top kornere gitti.

35. dakikada Göçmenköy tekrar öne geçti. Ani gelişen atakta hakemin çok iyi uyguladığı avantaj kuralı ile topu alan Bekir ceza alanına girdi ve isabetli bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

55. dakikada fark 2’ye çıktı. Bu dakikada Gönyeli defansının arkasına atılan topla buluşan Mustafa Gezer kalecinin yanından topu filelere göndererek takımı adına skoru 3-1 yaptı.

62 dakikadaki Gönyeli atağında topla buluşan Osita’nın vuruşunda top kaleciden döndü, dönen top a bir kez daha vurdu ve skoru 3-2 yaptı ve farkı bire indirdi.

80. dakikada gelişen Gönyeli atağında Rıdvan altı pas içerisinden topu dışarı atarak Gönyeli’yi beraberlikten etmiş oldu.

90. dakikada fark tekrar 2’ye çıktı. Gelişen atakta Mustafa İnanç kaleye çarpraz bir pozisyonda topu kalecinin üzerinden ağlara gönderince maçın skorunu da belirlemiş oldu. Gönyeli 2 Göçmenköy 4

Fotoğraf:Gökhan Kuzu