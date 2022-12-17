banner875
banner885
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
6 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
30 0
 
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
7 0
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
10 0
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
18 0
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
19 0
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
banner878
banner887

Kaymaklı kan kaybediyor

banner898

Aksa Süper Ligin 13. Hafta mücadelesinde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Küçük Kaymaklı ile orta sıralarda mücadele eden Y.Dumlupınar karşı karşıya gelirken, konuk Dumlupınar sahadan 2-0 galip ayrıldı

banner825
Kaymaklı kan kaybediyor
banner892
Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
 Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Hüseyin Saçar
Küçük Kaymaklı: Salih Ökten, Mehmet Kaygısız (Dk.46 Hasan Çakır), Sena Develioğlu, Emre Nazik(Dk.70 Yağış), Tuğrul Çiftçioğlu, Hasan Celil Evren (Dk.66 Arda), Mehmet Öztürk (Dk.82 Sertan), Obada Felix, Alp Gazi Emirkanı(Dk.46 Muhammed), Mehmet Göçben, Ahmet Hatay.
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan Delideniz, Necati Genç, Olcay Aykut, İsmail Tırlık, Berke Zorba, Osman Şanverdi(Dk.75 M. Gürbıyık), İbrahim Köse(Dk.46 Mert),Hikmet Çelikel (Dk.86 Oladimeji), Tahsin Kaya(Dk.89 Rifat), Emre Soytürk, Jonathan Weston
Goller: Dk. 14 Tahsin, Dk. 62 Osman(Y.Dumlupınar)
 
AKSA Süper Lig’in 13. Haftasında Küçük Kaymaklı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf her iki devrede kaydettiği gollerle konuk Dumlupınar oldu.
Sarı kırmızılıların galibiyet golleri 14. dakikada Tahsin Kaya ve 62. dakikada Osman Şanverdi’den geldi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.