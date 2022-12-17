Kaymaklı kan kaybediyor

Aksa Süper Ligin 13. Hafta mücadelesinde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Küçük Kaymaklı ile orta sıralarda mücadele eden Y.Dumlupınar karşı karşıya gelirken, konuk Dumlupınar sahadan 2-0 galip ayrıldı

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Hüseyin Saçar

Küçük Kaymaklı: Salih Ökten, Mehmet Kaygısız (Dk.46 Hasan Çakır), Sena Develioğlu, Emre Nazik(Dk.70 Yağış), Tuğrul Çiftçioğlu, Hasan Celil Evren (Dk.66 Arda), Mehmet Öztürk (Dk.82 Sertan), Obada Felix, Alp Gazi Emirkanı(Dk.46 Muhammed), Mehmet Göçben, Ahmet Hatay.

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan Delideniz, Necati Genç, Olcay Aykut, İsmail Tırlık, Berke Zorba, Osman Şanverdi(Dk.75 M. Gürbıyık), İbrahim Köse(Dk.46 Mert),Hikmet Çelikel (Dk.86 Oladimeji), Tahsin Kaya(Dk.89 Rifat), Emre Soytürk, Jonathan Weston

Goller: Dk. 14 Tahsin, Dk. 62 Osman(Y.Dumlupınar)



AKSA Süper Lig’in 13. Haftasında Küçük Kaymaklı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf her iki devrede kaydettiği gollerle konuk Dumlupınar oldu.

Sarı kırmızılıların galibiyet golleri 14. dakikada Tahsin Kaya ve 62. dakikada Osman Şanverdi’den geldi.

