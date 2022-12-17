Kaymaklı kan kaybediyor

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Hüseyin Saçar
Küçük Kaymaklı: Salih Ökten, Mehmet Kaygısız (Dk.46 Hasan Çakır), Sena Develioğlu, Emre Nazik(Dk.70 Yağış), Tuğrul Çiftçioğlu, Hasan Celil Evren (Dk.66 Arda), Mehmet Öztürk (Dk.82 Sertan), Obada Felix, Alp Gazi Emirkanı(Dk.46 Muhammed), Mehmet Göçben, Ahmet Hatay.
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan Delideniz, Necati Genç, Olcay Aykut, İsmail Tırlık, Berke Zorba, Osman Şanverdi(Dk.75 M. Gürbıyık), İbrahim Köse(Dk.46 Mert),Hikmet Çelikel (Dk.86 Oladimeji), Tahsin Kaya(Dk.89 Rifat), Emre Soytürk, Jonathan Weston
Goller: Dk. 14 Tahsin, Dk. 62 Osman(Y.Dumlupınar)
AKSA Süper Lig’in 13. Haftasında Küçük Kaymaklı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf her iki devrede kaydettiği gollerle konuk Dumlupınar oldu.
Sarı kırmızılıların galibiyet golleri 14. dakikada Tahsin Kaya ve 62. dakikada Osman Şanverdi’den geldi.
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