Teknik adamlar futbol için devrede

Teknik adamlar futbolun yeniden başlaması için harekete geçerken, oluşturulan komisyon bir dizi ziyaretlerde bulunarak görüşlerini iletecek

Futbolun yeniden başlaması için başlatılan girişimler sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinin bazı yönetim kurulu üyeleri ile Süper ve 1. Liglerde çalışan antrenörlerden oluşan ekiple bir araya gelerek toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı sonrasında futbolun yeniden başlatılması için çalışmaların devam ettiğini, yapılacak görüşmelerin ardından gerekli karalar alınarak açıklama yapılacağı kaydedildi.

Antrenörler Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi saran covid-19 virüsünden dolayı 1 Ekim’e kadar verilen arayı Antrenörler Derneği olarak doğru bulduk. Yerel vakaların kontrol altına alınabilmesi ve bulaş sayılarının günden güne azalması için antrenmanlarımızı askıya almış bulunmaktayız.

Azalan vakalardan dolayı halı sahaların, fitnes salonlarının ve açık yürüyüş alanlarında sporun hiç durmadığı göz önünde bulundurarak, antrenmanları tekrardan başlatma arzusundayız. Bundan dolayı derneğimiz yönetim kurulu üyeleri arasından, çalışan antrenör arkadaşlardan oluşan bir komisyon ile çalışmalar başlattık.

Futbolun yeniden başlaması için yapılan çalışmalarla birlikte oluşturulan komisyon, Futbolcular Derneği ile yapmış olduğu görüşmenin ardından, 21 Eylül Pazartesi günü bir dizi ziyaretlerde bulunacak." denildi.

Komisyonun ilk durağı sabah saat 09:00’da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği olacak. Saat 11:00’de ise Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüşülecek.

