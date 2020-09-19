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Aracıyla markete daldı

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Girne'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıktı ve marketin içine daldı

Aracıyla markete daldı
Girne’de bir sürücü yönetimindeki araç ile markete daldı. Kaza sonucu şan eseri yaralanan olmadı.


Saat 17.00 sıralarında Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde 42 yaşındaki Medine Telkas yönetimindeki MJ 975 plakalı araç ile dikkatsizce güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıktı.


Yoldan çıkan araç Bimaz isimli marketin kapısına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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