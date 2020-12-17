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Tek: İmkanlara bağlı önceliklerim olacak

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Tek: İmkanlara bağlı önceliklerim olacak
Niyazi ERGÜLEN
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesine alınan Spor Dairesinin müdürlüğüne getirilmesi neredeyse kesinleşenGüzelyurt Türk Maarif Koleji Müdürü Fuat Tek,Halkın Sesi’neaçıklamalarda bulundu.
Fuat Tek,Spor Dairesi müdürlüğüneataması konusunda henüz net bir şey söyleyemeyeceğini,ancak bu göreve takdir edildiği takdirde bundan gurur duyacağını söyledi.
Şu anda okul müdürü olduğunu söyleyen ve görev alması halinde imkanlara bağlı önceliklerinin olacağını belirten Fuat Tek,Spor Dairesi müdürlüğüneatanmasıdurumunda geniş açıklama yapabileceğini sözlerine ekledi.
 
 
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