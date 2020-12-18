Bu nasıl sorumsuzluk?

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde korona virüse yakalanan işçi başının temaslısı ustabaşı yardımcısı Olgun Minare de pozitif çıktı

Minaere, ailesini korumak için evinde izole olmak yerine 5 gün boyunca hastaneye gitmeye devam etti, doktorlar, hemşireler, hastabakıcılarla temas etti. Minare’nin 46 temaslısı karantinaya alınırken, tüm hastane ise panik içindeSorumsuzluğun bu kadarına da pes! Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ustabaşı olarak çalışan ve covid-19 tedavisi gören Kemal Oktar’ın temaslısı olan ustabaşı yardımcısı Olgun Minare, Oktar ile temaslı olduğunu gizleyerek 5 gün boyunca hastanede çalışmaya devam etti.Ailesini korumak için evine gitmeyip temaslı olduğunu gizleyerek hastaneye gelen, normal mesaisine devam eden, doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar ve hastane çalışanlarıyla temas eden ve hatta 2 gün önce mesai arkadaşlarından birisinin hastanede gerçekleştirilen doğum günü partisine katılan Minare, önceki gün itibariyle covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan ustabaşı yardımcısı Olgun Minare, sosyal medya üzerinden Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.5 gün boyunca temaslı olduğunu gizleyip elini kolunu sallayarak hastanede gezmeye devam eden Minare, “pişkin” şekilde kendisi ile aynı ortamda bulunan kişilere çağrı yaparak 1102’nolu numaradan temas birimini aramalarını rica etti. Minare, paylaşımında “Sevgili dostlarım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Lütfen 11. 12.2020 tarihinden itibaren benimle görüşen aynı ortamda bulunan ve kendisine ulaşılmayan arkadaşlarım dostlarım 1102 no.lu numaradan temas birimini aramalarını rica ederim” dedi.Pozitif çıkan hastane işçisi Olgun Minare’nin mesai arkadaşlarından birinin üç gün önceki doğum günü pastasının kesilişine katıldığı ve çok sayıda temaslı olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan doğum günü partisine katılanlar arasında yer alan ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslıları karantinaya alındı.Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde korona virüse yakalanan ustabaşı yardımcısının, hastanede 46 temaslısının tespit edildiğini ve izole altına alındığını açıkladı.Ustabaşı ile temaslı olduğu iddia edilen ustabaşı Olgun Minare’nin evinde izole olmak yerine hastanede çalışmaya devam ettiği ayrıca evine gitmeyip 5 günden beridir hastanede kaldığı öğrenildi.Hastane çalışanında görülen vaka nedeniyle acil ve yarı acil durumlar hariç ameliyatlar iptal edildi.Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Ustabaşı yardımcısı hakkında toplum sağlığının riske atılması ve ihmalkarlık nedeniyle soruşturma başlatılacağı ifade edildi.Olgun Minare, mesai arkadaşlarından birinin 2 gün önceki doğum günü pastasının kesilişine katılmıştı. Şimdi bu fotoğraftaki herkes karantinadaLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, hastanede bir kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.Büyük, söz konusu kişinin geçtiğimiz günlerde virüse yakalanan işçi başının temaslısı olduğunu ve bunu gizleyerek işe gelmeye devam ettiğini ifade etti.Nalbantoğlu’nda tüm hastane personeline PCR testi yapıldığını anlatan Büyük, testi pozitif çıkan çalışanın temaslılarının da ayrıca izole edildiğini, testlerinin yapıldığını belirtti.Pozitif vakanın doğru bilgi vermemesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan Büyük, “Temaslı olmadığını söyleyip işe gelmeye devam etti, doğru bilgi aktarılmadığı için sıkıntı yaşadık. Bu nedenle herkes doğru bilgi aktarmalı. Kimse kendini saklamamalı, ne biliyorsa söylemeli” dedi.Ameliyatların durduğu iddialarını da yalanlayan Büyük, ameliyatların azaltılmak istendiğini, bunun personel sıkıntısı nedeniyle yapılacağını kaydetti.Büyük, “Mümkün olduğunca ameliyatları azaltmak istemiyoruz, personel eksikliği yaşıyoruz, bu nedenle mecburen biraz azaltabiliriz, çok acil durumlara öncelik verebiliriz.” dedi.Öte yandan Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, Haber Kıbrıs WEB TV'de yayınlanan Günaydın Ada programında Hüseyin Ekmekçi'ye önemli açıklamalarda bulundu.Ahmet Varış, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başhekim, ustabaşı ve hemşirede koronavirüs görülmesinin ardından önceki gün hastanede görevli iki kişinin koronavirüse yakalandığını söyledi.Ahmet Varış, önceki gün tespit edilen görevlilerden birinin ustabaşı yardımcısı olduğu ve ustabaşı ile temaslı olduğunu gizlediği duyumlarını aldıklarını ifade etti. Varış, temaslı takip ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve tarama yaptığını önümüzdeki 7 ile 10 günün çok önemli olduğunu vurguladı.Ustabaşı yardımcısı hakkında konuşan Varış, “Bir çalışanın 5 günden beridir hastanede kaldığı duyumlarını aldık. Araştırılmalı. Çalışanların hastaların ve toplum sağlığını tehdit ediyor” dedi.Ustabaşının hastane çalışanları ile temaslı olmasından dolayı bazı çalışanların izole edildiğini anlatan Varış, hasta taşıyıcı konusunda personel sıkıntısı olduğunu dile getirdi.