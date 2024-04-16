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Joseph Boum hayatını kaybetti

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Joseph Boum hayatını kaybetti
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Ülkemizde bir dönem Tatlısu takımının formasını giyen kariyerine ülkemizden başlayan Kamerunlu futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti. Boum, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor formaları giymişti.
“Boum’un vefatıyla ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu taziye mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:
Ülkemizde bir dönem Tatlısu HOBSK forması giyen ve kariyer başlangıcını ülkemizde yaptıktan sonra Türkiye’nin o dönemki önemli takımlarından Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor gibi takımların formasını giyen Joseph Boum’un yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Joseph Boum’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Ülke futbolumuza kattığın değer için teşekkürler… RIP Boum…”
 
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