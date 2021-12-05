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Tek devreli maç Çetinkaya’nın

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Çetinkaya 7’si ilk devrede atılan 8 gollü maçı 5-3 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü. Yeniboğaziçi ise yedi maç sonra mağlup oldu.Galibiyette ön plana çıkan isim ise İbrahim Köse oldu

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Tek devreli maç Çetinkaya’nın
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:  Hüseyin Eyyüpler, Murat İzci, Olgun Canik
Çetinkaya: Ozan, Abbas, Tunç (Dk.75 Burak), Behiç (Dk.75 Yiğit), İbrahim Köse (Dk.80 Özcan), Mustafa Atlar, Çağdaş, Ertan (Dk.65 Recep), Cemal, Yusuf, Ömer Kaygusuz (Dk.80 Erhan)
Yeniboğaziçi:  Remzi, Burçin (Dk.67 Derviş), Ali Çelik, Hüseyin Genel (Dk.26 Zübeyir), Serhat (Dk.61 Ramadan) Cemil, Oytun, Çağrı, Hasan Kaffaoğlu (Dk.61 Can), Mert, Mehmet Çetin (Dk.26 Doğuş)
Goller: 1.ve 9.Dk İbrahim Köse, 20.Dk Cemal,24.Dk Ertan, 27Dk Behiç (Çetinkaya)- 4.16.Dk Oytun,77.Dk Cemil (Yeniboğaziçi)
Önemli Dakikalar:
1.Dk: Çetinkaya atağında İbrahim Köse soldan ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-0 Yeniboğaziçi
 4.Dk: Yeniboğaziçi atağında sağ kanattan Serhat son çizgiye indi ve topu ortaladı. Oytun ceza sahası içerisinde bu topa vurdu ve topu filelere gönderdi. Çetinkaya 1-1 Yeniboğaziçi
9.Dk:  Çetinkaya atağında Çağdaş soldan ortaladı ve bu topa iyi yükselen İbrahim Köse kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Çetinkaya 2-1 Yeniboğaziçi
16.Dk:Yeniboğaziçi atağında  Mert’in vuruşu Ozan’dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Oytun vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 2-2 Yeniboğaziçi
20.Dk:  Sol kanattan gelişen Çetinkaya atağında İbrahim Köse topu ceza sahasına ortaladığı topa Cemal Kurt vurdu ve topu filelere gönderdi. Çetinkaya 3-2 Yeniboğaziçi,
24.Dk:  Çetinkaya atağında Ertan savunma arkasına sarktı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 4-2 Yeniboğaziçi,
27.Dk: Topla buluşan Behiç uzaktan mükemmel bir şutla topu filelere gönderdi. Çetinkaya 5-2 Yeniboğaziçi
77.Dk: Yeniboğaziçi’nin kazandığı frikiği kullanan Cemil güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Çetinkaya 5-3 Yeniboğaziçi
 
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