GG de Görneç’i farklı geçti

China Bazaar Gençlik Gücü, birçok maçı farklı kaybeden sonuncu Görneç’i farklı mağlup ederek zirve yolunda tırmanışını sürdürdü. Görneç ise Ali Özçalışkan yönetiminde çıktığı ilk maçı da kaybederek kaderiyle baş başa kaldı



Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Engin Akkagün

Görneç: Hasan Bilal, Volkan, Levent, Fırat, Mustafa Emir, Halil, Ertunç, Mehmet Özsoy (Dk.65 Salih), Necati (Dk.46 Uysal), Mehmet Emin, Yunus

C.Bazaar Gençlik Gücü: Emre (Dk.46 Seyit), Aşkın, Erin (Dk.46 Muhammet), Orhan, Ümitcan (Dk.46 Ahmet Coşkun), Hasan Akkuyu (Dk.68 Ahmet Saygı), Sezgin, Hasan Kanlı, Buğra, Çağdaş, Tayfun (Dk.59 Ziya)

Goller: 11 ve 60.Dk Hasan Kanlı, 24,42 ve 45.Dk Ümitcan,55.Dk Muhammet (C.Bazaar Gençlik Gücü)

AKSA 1.Ligin 12.haftasında yeşil beyazlı iki ekibin mücadelesinde farklı skorla kazanan deplasman ekibi China Bazaar Gençlik Gücü oldu.

Son haftaların formda ismi Ümitcan karşılaşmayı hat-trickle tamamlarken, Hasan Kanlı 2 gol attı. Son golü ise Muhammet kaydetti.



(Foto: Richard BEALE) Stadyum: Görneç Üç Şehitler StadıHakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Engin AkkagünGörneç: Hasan Bilal, Volkan, Levent, Fırat, Mustafa Emir, Halil, Ertunç, Mehmet Özsoy (Dk.65 Salih), Necati (Dk.46 Uysal), Mehmet Emin, YunusC.Bazaar Gençlik Gücü: Emre (Dk.46 Seyit), Aşkın, Erin (Dk.46 Muhammet), Orhan, Ümitcan (Dk.46 Ahmet Coşkun), Hasan Akkuyu (Dk.68 Ahmet Saygı), Sezgin, Hasan Kanlı, Buğra, Çağdaş, Tayfun (Dk.59 Ziya)Goller: 11 ve 60.Dk Hasan Kanlı, 24,42 ve 45.Dk Ümitcan,55.Dk Muhammet (C.Bazaar Gençlik Gücü)AKSA 1.Ligin 12.haftasında yeşil beyazlı iki ekibin mücadelesinde farklı skorla kazanan deplasman ekibi China Bazaar Gençlik Gücü oldu.Son haftaların formda ismi Ümitcan karşılaşmayı hat-trickle tamamlarken, Hasan Kanlı 2 gol attı. Son golü ise Muhammet kaydetti.