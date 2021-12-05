GG de Görneç’i farklı geçti

Stadyum: Görneç Üç Şehitler Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Engin Akkagün
Görneç: Hasan Bilal, Volkan, Levent, Fırat, Mustafa Emir, Halil, Ertunç, Mehmet Özsoy (Dk.65 Salih), Necati (Dk.46 Uysal), Mehmet Emin, Yunus
C.Bazaar Gençlik Gücü: Emre (Dk.46 Seyit), Aşkın, Erin (Dk.46 Muhammet), Orhan, Ümitcan (Dk.46 Ahmet Coşkun), Hasan Akkuyu (Dk.68 Ahmet Saygı), Sezgin, Hasan Kanlı, Buğra, Çağdaş, Tayfun (Dk.59 Ziya)
Goller: 11 ve 60.Dk Hasan Kanlı, 24,42 ve 45.Dk Ümitcan,55.Dk Muhammet (C.Bazaar Gençlik Gücü)
AKSA 1.Ligin 12.haftasında yeşil beyazlı iki ekibin mücadelesinde farklı skorla kazanan deplasman ekibi China Bazaar Gençlik Gücü oldu.
Son haftaların formda ismi Ümitcan karşılaşmayı hat-trickle tamamlarken, Hasan Kanlı 2 gol attı. Son golü ise Muhammet kaydetti.
(Foto: Richard BEALE)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.