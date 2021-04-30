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Tek antrenmanlar için sahaları hazır edecek

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Tek antrenmanlar için sahaları hazır edecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Bakanlık Müsteşarı Dr. DuriyeOygarile görüşmesi sonrasında Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ile de bir toplantı gerçekleştirdi.
Hasan Sertoğlu görüşme ile ilgili açıklamasında “Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle takım antrenmanlarına başlayabileceğimizi bize ilettiğini ve bundan dolayı da antrenman sahalarının mümkün olduğunca çabuk hazırlanmasını Fuat Tek’ten rica ettik.
Sayın Fuat Tek de eldeki imkanlar doğrultusunda en kısa sürede hem antrenman sahalarının hem de stadyumların eksiklerinin giderileceğini bizlere iletti.
 
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