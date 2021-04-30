Karşıyaka, Sertoğlu ile yola devam kararlığında

Karşıyaka Spor kulübü açıklama yaparak Hasan Sertoğlu’nu destekleyeceklerini açıklarken, “Yıllarını bu hizmete adamış birine asla yanlış yapamayız. Futbolun nankör olmaması için biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Hasan Sertoğlu başkan ile de yola devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Karşıyaka Spor kulüp başkanı ve yönetim kurulu bir açıklama yaparak 5 Haziran’da yapılacak KTFF genel kurulunda Hasan Sertoğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Karşıyaka Spor kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Tüm dünyanın, insanlığın başına bela olan, sektörleri ve ülkeleri alt üst eden korona virüsten kurtulmaya çalıştığımız bu günlerde futbolumuzdan da 1 yıldır uzak kaldık.

Önümüzdeki günlerde federasyon başkanlığı seçimimiz olacaktır. Bu zor günlerden geçebilmek için bilgi ve tecrübe gerekir. Bundan da önemlisi federasyon başkanımız Hasan Sertoğlu'nun verdiği hizmetler de göz ardı edilemez.

Her zaman kararı ne olursa olsun günün sonunda kulüpleri koruduğu için Hasan Sertoğlu ile yola devam etmeliyiz. Önümüzde çok zorlu bir dönem var. Lige nasıl başlanacak? Nasıl bir yol haritasıçizmeliyiz? Bunları düşünürken bizce seçim yerine Tekin Birinci kardeşimizin el uzatarak Hasan Sertoğlu'na gelip destek olması lazımdır. Bu davranış birlik beraberlikle de sembolümüzü korumuş olacağız. Kötü zamandan geçmekteyiz. Maddi olarak çökmüş bir sistemi Hasan Sertoğlu’nun tecrübesiyle çözeceğine hiç bir kuşkumuz yoktur.

Artık açılım şarttır. Bizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edebilecek bir güç varsa yine Sertoğlu'dur. Futbol bizim adamızın simgesidir. Futbol bizim geleceğimizdir. Değerlerimize sahip çıkalım. Yıllarını bu hizmete adamış birine asla yanlış yapamayız. Futbolun nankör olmaması için biz mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Hasan Sertoğlu başkan ile de yola devam edeceğiz.”

