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Tek aday Aytaç Karavezirler

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Tek aday Aytaç Karavezirler
KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu için başkan adaylığını açıklayan tek isim Aytaç Karavezirler oldu.
Daha önce duyurulan ve 17 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 17.00’de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılacağı belirtilen Olağan Genel Kurul’da tüzükteki ilgili maddeye uygun olarak tek başvuruyu Karavezirler yaptı.
Mevcut başkan Arslan Bıçaklı’ya adaylık için gerekli evrakları teslim ederek başvurusunu tamamlayan Aytaç Karavezirler yapılacak genel kurulda başkanlık için üyelerin onayını isteyecek.
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