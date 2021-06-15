Yeni Boğaziçi Kulübü Karel bebek için tek yürek oldu

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü yönetimi, 3 ayı aşkın bir süredir SMA Tip1 teşhisi konulan minik Karel Karaoğulları’nın tedavisine katkıda bulundu.

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü yönetimi tombala gecesinin dün geceki tüm gelirini

kulübün eski sporcularından, Yeni Boğaziçili Yusuf ve Şeyda Karaoğulları’nın biricik evladı Karel’in tedavisi için bağışladı.

Karel'in tedavisi oldukça pahalı olan SMA Tip1 hastalığı ile ilgili bilgiler ise şöyle:

“SMA(Spinal Müsküler Atrofi) omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, kas kaybı ve zayıflığına sebep olan yürüme, yemek yeme, nefes alma gibi kabiliyetleri ortadan kaldıran ölümcül genetik bir kas hastalığıdır.”

