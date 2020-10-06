Tatlısu’da değişim yok

BTM Birinci Lige ekiplerinden Tatlısu’da yeni sezon öncesinde başkan ve teknik heyette değişim olmayacak.
Hüseyin Ayrılmazkardeşler başkanlığındaki Tatlısu yönetim kurulu, yeni sezonda da takımı Hüseyin Çağer (Maradona) ve Yasin Kansu ikilisine teslim edecek. Hüseyin Çağer ve Yasin Kansu, yeni sezonda sarı siyahlıları, K-PET Birinci Lige taşımayı hedefleyecek.
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