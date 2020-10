Yeni Erenköy Akademi kurulacak

Yeni Erenköy Spor Kulübü 40 yıl sonra şampiyonluk yaşayarak yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele etme hakkı elde ederken, Küfi Tulga başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu, 2020-2021 sezonundaalt yapıya önem verme kararıda aldı.

Yeni Erenköy Spor Kulübü yönetiminde alt yapı koordinatörlüğüne Ulaş Can getirildi. Ulaş Can, alt yapıçalışmalarını bir akademi olacak şekilde planlayacak.

Her yaş grubu çocuklara hitap eden bir proje hazırlaması için görevlendirilen Ulaş Can,Yeni Erenköy Akademiyi faaliyete geçirecek.