“Tatil Biter Futbol Bitmez” turnuvası Karaoğlanoğlu’nda yapılacak

Çocuklara sporu sevdirmek amacıyla “Tatil Biter Futbol Bitmez” turnuvası düzenleniyor

Sporunöneminedikkatçekmekveçocuklarınsporyapmasınıteşviketmekiçin “Tatil Biter FutbolBitmez” sloganıylaturnuvadüzenleniyor.

Hediyemsusponsorluğunda, DoğanTürkBirliikulübüorganizasyonuilefutbolhayatınkendisitemasıyla düzenlenecekturnuvayaKaraoğlanoğluSporKulübü, DoğanTürkBirliği , Karşıyaka, DikmenGücü takımlarından 2010 doğumlufutbolcularkatılacak.

1-2 Ekim 2022 günüKaraoğlanoğluOrhan Dural Stadyumu’ndaSaat 16:00 ‘da başlayacak. 01 Ekim 2022 CumartesiDikmenGücü SK-DoğanTürkBirliğiSaat 16:00 da veKarşıyaka ASK-Karaoğlanoğlu SK Saat 18:00 dekarşılaşacak.

2 Ekim 2022 Pazargün, kaybedentakımlarilekazanantakımlararasında Saat 16:00 ve 18:00 de başlayacakve 2 karşılaşmailetamamlanacak.

Saat 20:00 de Kapanışseronomisi, kupavemadalyalarverilecek.

Maçlarfederasyonungörevlendirdiğihakemlertarafından 40’ar dakikalık 2 devreşeklindeoynatılacak. Turnuvaboyunca, organizasyonkomitesininoluşturulacağıjüritarafındanbelirlenecekencentilmentakım, özelkurtarış, enözelgolv.s. gibi 10 kategoridemadalyaverilecek.



