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“Tatil Biter Futbol Bitmez” turnuvası Karaoğlanoğlu’nda yapılacak

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Çocuklara sporu sevdirmek amacıyla “Tatil Biter Futbol Bitmez” turnuvası düzenleniyor

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“Tatil Biter Futbol Bitmez” turnuvası Karaoğlanoğlu’nda yapılacak
Sporunöneminedikkatçekmekveçocuklarınsporyapmasınıteşviketmekiçin “Tatil Biter FutbolBitmez” sloganıylaturnuvadüzenleniyor.
Hediyemsusponsorluğunda, DoğanTürkBirliikulübüorganizasyonuilefutbolhayatınkendisitemasıyla  düzenlenecekturnuvayaKaraoğlanoğluSporKulübü, DoğanTürkBirliği , Karşıyaka, DikmenGücü  takımlarından 2010 doğumlufutbolcularkatılacak.
1-2 Ekim 2022 günüKaraoğlanoğluOrhan Dural Stadyumu’ndaSaat 16:00 ‘da başlayacak.  01 Ekim 2022 CumartesiDikmenGücü SK-DoğanTürkBirliğiSaat 16:00 da veKarşıyaka ASK-Karaoğlanoğlu SK Saat 18:00 dekarşılaşacak.
2 Ekim 2022 Pazargün, kaybedentakımlarilekazanantakımlararasında  Saat 16:00 ve 18:00 de başlayacakve  2 karşılaşmailetamamlanacak.
Saat 20:00 de Kapanışseronomisi, kupavemadalyalarverilecek.
Maçlarfederasyonungörevlendirdiğihakemlertarafından 40’ar dakikalık 2 devreşeklindeoynatılacak. Turnuvaboyunca, organizasyonkomitesininoluşturulacağıjüritarafındanbelirlenecekencentilmentakım, özelkurtarış, enözelgolv.s. gibi 10 kategoridemadalyaverilecek.
 
 
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