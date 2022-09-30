Federasyondan son 15 sezonun gol krallarına jest

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Lig’de son 15 sezonun gol kralları listesi yayınlandı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda listede Ertaç Taşkıran, JacquesMukendi, Yasin Kansu, Geoffrey Massa, Esin Sonay, Kasım Tağman, Halil Turan, John Ebuka, Uğur Gök ve Remzi Betmezoğlu gibi isimler var.

Yayınlanan listede Yasin Kansu attığı 49 golle Gol Kralları arasında en fazla gol atan futbolcu olarak ön plana çıktı.

