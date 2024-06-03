SAKA, Mami’ye emanet

BTM İkinci Lig 2. Grupta ilk 3 haftada istikrarsız sonuçlar alan Sadrazam Kayalar’da (SAKA) antrenör değişikliği oldu.

Sadrazam Kayalar’da Aksel Kaptanoğlu ile yollar ayrılırken, takım 4. Hafta maçına teknik adamsız çıktı. Sadrazam Kayalar yönetimi bu maç sonunda Gökhan Mami ile anlaştı. Gökhan Mami, kalan bölümde Sadrazam Kayalar’ı çalıştıracak.

Genç teknik adam Gökhan Mami, son olarak Birinci Ligde Girne Halk Evi’nde Afün Girgen’in yardımcılığını yapmıştı.



