banner762
banner815
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
12 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
32 0
 
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
77 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
23 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
22 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
167 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
12 0
banner797
banner794

Tarazi: Önceliğimiz gruptan çıkmak

banner476

Mevlevi antrenörü HişamTarazi, “Yönetim kurulumuzun çalışmalarını boşa çıkarmamak için başarıya odaklandık. Gruptan çıkmak ilk önceliğimizdir.” açıklamasını yaptı

banner825
Tarazi: Önceliğimiz gruptan çıkmak
Niyazi Ergülen
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde geriye sayım başlarken, takımlar da son hazırlıklarını ve son takviyelerini yaptılar.
Hişam Tarazi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Mevlevi, ilk haftada Cumartesi günü Yeşil Harnıp Kozanköy ile Atilla Topaloğlu Sahasında karşılaşacak.
Mevlevi’nin deneyimli antrenörü Hişam Tarazi, Yeşil  Harnıp Kozanköy maçı öncesinde şu açıklamaları yaptı:
“Şubat ayından bu yana hazırlıklarımız devam ediyor.İyi çalışmamızın yanı sıra yapmış olduğumuz transferlerinde bizlere katkısı olacaktır.
Başkan ve yönetim kurulumuzun çalışmalarını boşa çıkarmamak için teknik heyet ve sporcular olarak başarıya odaklandık.Gruptan çıkmak ilk önceliğimiz ve hedefimizdir. Tüm takımlara başarılar dilerim.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.