Tarazi: Önceliğimiz gruptan çıkmak

Mevlevi antrenörü HişamTarazi, “Yönetim kurulumuzun çalışmalarını boşa çıkarmamak için başarıya odaklandık. Gruptan çıkmak ilk önceliğimizdir.” açıklamasını yaptı

Niyazi Ergülen

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde geriye sayım başlarken, takımlar da son hazırlıklarını ve son takviyelerini yaptılar.

Hişam Tarazi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Mevlevi, ilk haftada Cumartesi günü Yeşil Harnıp Kozanköy ile Atilla Topaloğlu Sahasında karşılaşacak.

Mevlevi’nin deneyimli antrenörü Hişam Tarazi, Yeşil Harnıp Kozanköy maçı öncesinde şu açıklamaları yaptı:

“Şubat ayından bu yana hazırlıklarımız devam ediyor.İyi çalışmamızın yanı sıra yapmış olduğumuz transferlerinde bizlere katkısı olacaktır.

Başkan ve yönetim kurulumuzun çalışmalarını boşa çıkarmamak için teknik heyet ve sporcular olarak başarıya odaklandık.Gruptan çıkmak ilk önceliğimiz ve hedefimizdir. Tüm takımlara başarılar dilerim.”

