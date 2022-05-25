U18 karması Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu U18 Karması, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 26-27 Mayıs tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan Spor Toto U18 Türkiye Şampiyonası’na katılmak için adadan ayrıldı. Kafile başkanlığını federasyon başkanı Ferhat Sakallı’nın yaptığı U18 karmasında antrenör olarak Berk Tuna, sporcu olarak Buse Ulutaş, Kemal Özbilgehan, Gürsu Gülerler, Aygün Tosun ve Ahmet Oduncuoğlu yer alıyor.

