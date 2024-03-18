Tansiyon yükseliyor

AKSA SÜPER LİG 23. HAFTA PANAROMASIAksa Süper Ligin 23. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, zirve yarışı soluk soluğa devam ederken, play-out hattında da heyecan her geçen gün artıyor.23. Haftaya lider giren Cihangir konuk olduğu düşme hattındaki Yeniboğaziçi deplasmanında tek golle galip ayrılarak liderliğini sürdürürken, takipçisi MTG ise Mağusa derbisinde uzatma anlarında bulduğu golle Dumlupınar’ı mağlup etti.Play-out hattında yer alan takımlar açısından haftanın kârlısı Lefke oldu. Lefke konuk olduğu play-out hattının hemen üzerindeki Yenicami’yi mağlup ederek haftalar sonra kazanarak bir nefes aldı. Play-out hattındaki, Mesarya, Gençler Birliği ve K.Kaymaklı takımları ise haftayı mağlubiyetle kapatarak, kabus yaşamaya devam ettiler. Öte yandan kötü gidişatı süren Gençlik Gücü ise uzun süre önde götürdüğü Doğan T. Birliği deplasmanından 2 – 1 mağlup ayrılarak play-out hattına iyice yaklaştı.Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahipleri 4’ünü ise deplasman ekipleri kazanırken, beraberlik çıkmadı. Oynanan maçların tümünde gol olurken, kale ağları 34 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Ligde bu hafta en farklı galibiyeti A. Yeşilova konuk ettiği ligin dibindeki Türk Ocağı’nı 6 – 1 yenerek aldı. Ligde atılan 34 golün 24 tanesini yerli futbolcular atarken, 10 golü ise yabancı futbolcular attı. Bu hafta ligde hat trick yapan futbolcu olmadı.Gol krallığı yarışında 26 golle zirvede olan Cihangir’den Muhittin ve takipçisi 18 gollü MTG’den Dino Peter haftayı boş geçerlerken, Çetinkaya’nın golcü yabancısı Ernest attığı bir golle gol sayısını 18 yaparak 2.lige ortak oldu.Bu hafta oynanan karşılaşmalarda kartlar adeta havada uçuştu. 8 maçta 36 sarı kart gösterilirken, 7 tane de kırmızı kart çıktı. En fazla kart 9 sarı 1 kırmızı kartla MTG-Dumlkupınar maçında gösterilirken en az kart ise bir sarı bir kırmızı kartla Yeşilova – Türk Ocağı maçında çıktı.Haftanın Takımı: LefkeSüper Ligde play-out hattında olan Lefke konuk olduğu Yenicami’yi 3 -1 mağlup ederek haftalar sonra kazanırken, rakibini de play-out hattına yanaştırarak adeta 6 puanlık bir galibiyet elde etmiş oldu.Haftanın Futbolcusu: Emre Özsin(MTG)Zorlu Mağusa derbisinde maçın son anlarında attığı golle MTG’ye galibiyeti getiren isim olan Emre Özsin haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç(Göçmenköy)Ligde hiçbir iddiası olmayan Göçmenköy takımı Lefkoşa derbisinde konuk ettiği play-out hattındaki K.Kaymaklı’yı geriye düşmesine karşın mağlup etmeyi başarırken, teknik direktör Nazım Aktunç, gerek futbolcularını iyi motive ederek gerekse yerinde müdahalelerle haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.Haftanın Hakemi: Kerem Eran(Doğan T. Birliği – GG)Haftanın zorlu maçlarından olan Doğan T. Birliği – Gençlik Gücü maçının orta hakemliğini yapan Kerem Eran maçta gösterdiği kartlar ve iyi yönetimiyle haftanın hakemi olmayı hak etti.Haftanın Kareası:Türkkan (T. H Dumlupınar), Ali Özay(Yeniboğaziçi), Sertan(Karşıyaka), Yılmaz(Lefke)Haftanın Onbiri:Emre (Yeniboğaziçi), Selçuk (Cihangir), Bilal(Göçmenköy), Mikail(Cihangir), Civan(Çetinkaya), Mehmet Gürlü(MTG), İbrahim(Göçmenköy), İssa(Lefke), Toykan(Karşıyaka), Ernest(Çetinkaya) Diatta(Karşıyaka)Süper Lig 23. Hafta sonuçlarıGöçmenköy-K.Kaymaklı: 4 – 2Mağusa T.Gücü-T.H.Dumlupınar: 2 – 1Yeniboğaziçi-Cihangir: 0 – 1Yenicami-Lefke: 1 – 3Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü: 2 – 1Pera L.G.Birliği-Karşıyaka: 2 – 3A.Yeşilova-T.Ocağı: 6 – 1Mesarya-Çetinkaya : 2 – 3Süper Lig 24. Hafta programıK.Kaymaklı – A. YeşilovaC.B. Gençlik Gücü – YeniboğaziçiTürk Ocağı – YenicamiLefke – Mağusa T. GücüMesarya – GöçmenköyT. H. Dumlupınar – Pera L. Gençler BirliğiM. Karşıyaka – Doğan. T. BirliğiÇetinkaya- Cihangir