Tansel, Doğan'da

K-PET Süper Ligde şampiyonluk hedefleyecek olan Doğan Türk Birliği, Yenicami ile yollarını ayırma kararı alan kaptan Tansel Ekingen ile anlaştı.

Doğan Türk Birliği, Yenicami ile Tansel'in bonservisi için anlaşırken Selim Saygı ve bir miktar para karşılığında transferi bitirdi.

Doğan Türk Birliği, Yenicami’den daha önce Farouk Dadze’yi de transfer etmişti.

